Он подчеркнул, что в России стремятся сохранить традиционный семейный уклад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На форуме в Казани Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался против ЛГБТ и противоестественного смешения полов. Он сказал об это на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Он сказал, что этот вариант не соответствует воле Божьей. Патриарх также сказал, что многие сейчас не верят в Бога и сами устанавливают нормы. И разрушительная идеология ЛГБТ одна из таких. Он подчеркнул, что в России стремятся сохранить традиционный семейный уклад.

Заседание в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023».

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