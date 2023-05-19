Подросток дал признательные показания и рассказал, что 7% от суммы оставлял себе. Фото: УМВД

В Альметьевске задержали 16-летнего курьера, который забирал деньги по указанию мошенников. В общей сложности он забрал более 300 тысяч рублей у трех жителей города, которые обратились в полицию.

Мошенники действовали по обычной схеме. Они звонили пенсионерам и сообщали, что якобы их родственники стали участниками ДТП. Чтобы решить вопрос без уголовных дел, нужно было заплатить. Деньги передавали через курьера.

Подросток дал признательные показания и рассказал, что 7% от суммы оставлял себе, а остальное переводил на счета аферистов. Возбуждено уголовное дело.

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