В санкционный список попали несколько предприятий

Минин США ввел санкции против чиновников из Татарстана. Под них попали вице-премьер Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи Ринат Садыков.

Кроме того, в санкционный список попали альметьевская компания «Татбурнефть», Казанский завод синтетического каучука, Зеленодольское проектное бюро.

Также ограничительные меры введены против ряда Альметьевского государственного нефтяного института, который помогает компаниям нефтегазовой отрасли России и против Российского госуниверситета нефти и газа им. Губкина.

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