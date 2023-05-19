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НовостиОбщество19 мая 2023 16:15

Минин США ввел санкции против чиновников из Татарстана

Под санкции попали вице-премьер Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи Ринат Садыков
Елена СКВОРЦОВА
В санкционный список попали несколько предприятий

В санкционный список попали несколько предприятий

Минин США ввел санкции против чиновников из Татарстана. Под них попали вице-премьер Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи Ринат Садыков.

Кроме того, в санкционный список попали альметьевская компания «Татбурнефть», Казанский завод синтетического каучука, Зеленодольское проектное бюро.

Также ограничительные меры введены против ряда Альметьевского государственного нефтяного института, который помогает компаниям нефтегазовой отрасли России и против Российского госуниверситета нефти и газа им. Губкина.

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