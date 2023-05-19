Мужчина осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть

Житель Чувашии получил 11 лет колонии особого режима за убийство отца сожительницы в Новогоднюю ночь, передаёт республиканский Следственный комитет. Мужчина осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть.

Выяснилось, что в период с 8 вечера 31 декабря по 8:30 1 января осужденный пришёл к отцу своей сожительницы. Пьяный мужчина искал любимую женщину, которая ушла из дома из-за скандалов на фоне ревности.

Между сожителем и отцом женщины произошла ссора, во время которой осуждённый избил потерпевшего. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.

Накануне злоумышленнику вынесли приговор - 11 лет колонии особого режима. Решение пока не вступило в законную силу.

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