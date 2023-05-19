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НовостиОбщество19 мая 2023 15:52

Житель Чувашии получил 11 лет колонии особого режима за убийство отца сожительницы в Новогоднюю ночь

Приговор ещё не вступил в силу
Марина ДОЛГОВА
Мужчина осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть

Мужчина осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть

Житель Чувашии получил 11 лет колонии особого режима за убийство отца сожительницы в Новогоднюю ночь, передаёт республиканский Следственный комитет. Мужчина осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть.

Выяснилось, что в период с 8 вечера 31 декабря по 8:30 1 января осужденный пришёл к отцу своей сожительницы. Пьяный мужчина искал любимую женщину, которая ушла из дома из-за скандалов на фоне ревности.

Между сожителем и отцом женщины произошла ссора, во время которой осуждённый избил потерпевшего. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.

Накануне злоумышленнику вынесли приговор - 11 лет колонии особого режима. Решение пока не вступило в законную силу.

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