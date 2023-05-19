В 2013 году «последний звонок» в Йошкар-Оле прозвенит для 925 школьников

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

22 мая в Йошкар-Оле прозвенит «последний звонок». В этом году из школы выпустятся 925 одиннадцатиклассников. Еще 2,5 тысячи ребят закончат обучение в девятых классах.

Сразу после того, как выпускники отгуляют праздник, их ждут итоговые экзамены. Например, ЕГЭ стартует уже 26 мая и продлятся до 1 июля включительно.

Предпочтения школьников в выборе ЕГЭ уже известны. Например, в топе экзаменов у одиннадцатиклассников — обществознание. И так не первый год. В 2023 году этот предмет будет сдавать 491 выпускник. Дальше идут физика и информатика. А вот менее популярными предметами при сдаче ЕГЭ стали география, химия и литература.

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