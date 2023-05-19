Фото: Евгения ГУСЕВА

Стал известен новый замминистра физкультуры и спорта Чувашской Республики. Им стал Александр Фадеев.

Соответствующий документ был подписан главой Чувашии, председателем Кабмина Олегом Николаевым в четверг, 18 мая.

Известно, что прежде Александр Фадеев занимал должность в управлении государственной гражданской службы, кадровой политики и госнаград администрации Главы Республики.

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