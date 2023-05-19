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НовостиОбщество19 мая 2023 14:33

Глава Татарстана Минниханов изменил Указ о пресс-службе Раиса

Был дополнен уже существующий указ, а также перечислен ряд пунктов, утративших силу
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов внес изменения в положение о своей пресс-службе. Обновление появилось сегодня, 19 мая, на сайте руководителя РТ.

Согласно обновленной информации, обновление коснулось Указа от 4 февраля 2023 года «Об Администрации Главы (Раиса) Республики Татарстан».

Теперь пресс-служба действует «для реализации полномочий главы Татарстана в области информационной политики, его взаимодействия со СМИ».

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