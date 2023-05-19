В Казани в «МЕГЕ» на месте Zara Home открылся магазин товаров из Турции

Ранее в «МЕГЕ» были открыты магазины брендов одежды MAAG и Vilet, которые стали заменой ушедшим из России Zara и Stradivarius. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани в торговом центре «МЕГА» открылся магазин товаров из Турции English Home. Он расположен на месте бывшей Zara Home.

В конце апреля, в «МЕГЕ» были открыты магазины брендов одежды MAAG и Vilet, которые стали заменой ушедшим из России Zara и Stradivarius.

Испанская сеть Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, объявила о приостановке деятельности в России весной 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в торговом центре Набережных Челнов откроются магазины Bershka и PULL&BEAR.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram