В Казани на детской площадке умер лось

Лось мог выйти к людям в надежде получить помощь Фото: Андрей АБРАМОВ

На детской площадке в Казани умер лось. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.

Тело животного заметили казанцы, проживающие в одном из домов на проспекте Победы. Лось лежал на детской площадке.

Местные жители заметили бездыханное тело животного на одной из детских площадок, расположенной на проспекте Победы. На место обнаружения выехали специалисты.

Предполагается, что лось мог выйти к людям в надежде получить помощь.

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