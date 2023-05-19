Закон об исламском банкинге могут принять этим летом

Решено максимально сократить возможности будущих участников проекта. Фото: ДУМ РТ

Закон об исламском банкинге подготовлен ко второму чтению в Госдуме. Есть вероятность, что его примут летом. Об этом на площадке форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил ученый секретарь Совета улемов Духовного управления мусульман РТ Рустем-хазрат Нургалеев.

- Запускаться он планирует в текущем году, в конце июня – июле. Чтобы первый блин не вышел комом, было решено сделать его поменьше, - уточнил спикер.

Нургалеев пояснил, что решено максимально сократить возможности будущих участников проекта. В четырех регионах, включая Татарстан, в течение двух лет будет работать экспериментальный режим. В последствии будут добавляться новые возможности в зависимости от их востребованности.

Ранее мы сообщали, что на форуме «Россия - Исламский Мир: KazanForum» 2023 планируют подписать 100 соглашений.

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