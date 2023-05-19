Патриарх всея Руси Кирилл в Казани: «Здесь христиане и мусульмане вместе трудятся на общую пользу»

Патриарх стал почетным гостем форума KazanForum 2023. Фото: rais.tatarstan.ru

В рамках международного экономического форума KazanForum 19 мая в Казанской ратуше прошло заседание группы стратегического видения «Россия – исламский мир». Помимо председателя Группы главы Татарстана Рустама Минниханова, в нем приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, делегаты из стран-членов ОИС, представители религиозных объединений, в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- В Казани мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе трудятся на общую пользу, - сказал о столице Татарстана Патриарх Кирилл.

В свою очередь глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Россия, как многонациональное государство, обладает уникальным опытом выстраивания взаимоуважительного диалога представителей традиционных мировых религий.

- Один из ярких примеров– Татарстан. Наглядно убедиться в этом можно, посетив находящиеся в Казанском Кремле мечеть «Кул Шариф» и православный Благовещенский собор, - сказал Минниханов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram