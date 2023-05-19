В Татарстане снова продлили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов

В период с 20 по 29 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Татарстане снова продлили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности лесов. В пятый раз за сезон.
Как сообщили в Гидрометцентре республики, в период с 20 по 29 мая текущего года на территории Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс), в восточных районах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс).
Первое штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане текущей весной было объявлено 13 апреля.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане в начале следующей недели ожидается 30-градусная жара.
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