В Татарстане снова продлили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов

В период с 20 по 29 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане снова продлили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности лесов. В пятый раз за сезон.

Как сообщили в Гидрометцентре республики, в период с 20 по 29 мая текущего года на территории Татарстана ожидается высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс), в восточных районах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс).

Первое штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане текущей весной было объявлено 13 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в начале следующей недели ожидается 30-градусная жара.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram