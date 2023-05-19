С начала года в центр занятости населения Набережных Челнов обратились порядка восьми тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах названы самые востребованные специальности. Как сообщили в центре занятости населения, существенный кадровый голод ощущается среди менеджеров по продажам, менеджеров организации и офис-менеджеров. Таким специалистам обещают зарплату от 20 до 40 тысяч рублей.

Как сообщила начальник отдела профобучения Марина Павлова, с начала года в центр занятости населения Набережных Челнов обратились порядка восьми тысяч человек. Но зарегистрированных безработных, получающих пособие, только 639 человек.

- Почему такая ситуация? Обратившихся восемь тысяч, а состоящих на учете всего 639 человек. Потому что в городе свыше шести тысяч вакансий, - цитирует chelny-biz Павлову. - А 82 процента вакансий - это рабочие профессии.

Ранее мы сообщали, что власти Татарстана утвердили список востребованных профессий до 2030 года.

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