В Казани до конца года будет перекрыта дорога из-за реставрации здания

Реставрировать будут здание художественного училища Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани до конца года будет перекрыта часть дороги около домов №70 по улице Карла Маркса и №10 по улице Толстого. Причина - реставрация объекта культурного наследия. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов. Оно подписано замруководителя исполкома Игорем Куляжевым.

Ограничение проезда необходимо из-за установки строительных лесов и временного ограждения с защитным козырьком. Реставрировать будут здание художественного училища. Дорога будет закрыта с 23 мая по 29 декабря 2023 года.

Ранее мы сообщали, что до 2024 года в Казани перекрыли движение по улице Карла Фукса.

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