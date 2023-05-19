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НовостиАвто19 мая 2023 5:27

В Казани до конца года будет перекрыта дорога из-за реставрации здания

Ограничение проезда необходимо из-за установки строительных лесов
Адам САГАЛ
Реставрировать будут здание художественного училища

Реставрировать будут здание художественного училища

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани до конца года будет перекрыта часть дороги около домов №70 по улице Карла Маркса и №10 по улице Толстого. Причина - реставрация объекта культурного наследия. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов. Оно подписано замруководителя исполкома Игорем Куляжевым.

Ограничение проезда необходимо из-за установки строительных лесов и временного ограждения с защитным козырьком. Реставрировать будут здание художественного училища. Дорога будет закрыта с 23 мая по 29 декабря 2023 года.

Ранее мы сообщали, что до 2024 года в Казани перекрыли движение по улице Карла Фукса.

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