Клоун Бо выступит во дворе Присутственных мест Казанского Кремля

Первое представление состоится завтра, 19 мая, в 15.00. Фото: пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль»

Артисты городского цирка выступят во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Как рассказали в мэрии столицы Татарстана, главным подарком для зрителей станет выступление Клоуна Бо — лауреата специального приза жюри на цирковом фестивале в Монте-Карло, заслуженного артиста Российской федерации Бориса Оскотского. Первое представление состоится завтра, 19 мая, в 15.00. Второе запланировано на субботу, 20 мая, в 17.45.

Посмотреть представление смогут все желающие, вход будет бесплатный, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

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