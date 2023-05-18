Принимать казанцев будут в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Казани смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, сообщили в мэрии города. Принимать казанцев будут в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (ул.Н.Ершова, 65). Так, 19 мая прием будет проводиться с 9.00 до 19.00. 21 мая с 9.00 до 18.00.

Кроме того, в мэрии напомнили, что пройти тестирование можно в специальном тест-мобиле, который завтра, 19 мая, будет находиться на улице Баумана под часами. Время приема 15.00 до 19.00.

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