В парке Горького в Казани пройдет первый фестиваль социальных игр

Социальные игры подойдут взрослым, подросткам и родителям с детьми старше шести лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Горького в Казани 20 мая пройдет первый фестиваль социальных игр. По словам организаторов, участники смогут научиться снимать стресс через движения и принимать быстрые решения, смогут поработать в команде.

Как рассказали в Дирекции парков и скверов Казани, социальные игры подойдут взрослым, подросткам и родителям с детьми старше шести лет.

С 11.00 до 13.00 будут проходить игры для семей с детьми от 6 до 12. С 15.00 до 19.00 для подростков и взрослых.

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