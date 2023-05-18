Однако их представитель смог добиться отмены этого постановления Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Коммунистов России» обвинили в парковке машин на газонах Набережных Челнов. С них требовали штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановлением Административной комиссии города партия была привлечена к административной ответственности.

Однако их представитель смог добиться отмены этого постановления. Он смог доказать, что во время случившегося нарушения, автомобилем пользовался другой человек по доверенности. В итоге суд отметил, что не были представлены достаточные доказательства для штрафа. В итоге производство по делу прекратили.

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