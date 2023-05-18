Он прибыл в международный аэропорт «Казань» имени Тукая. Фото: пресс-служба главы республики

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Татарстан, сообщили в пресс-службе раиса республики. Он прибыл в международный аэропорт «Казань» имени Тукая, где его лично встретил Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Патриарх примет участие в пленарном заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Также он проведет божественную литургию в Соборе Казанской иконы Божией Матери и посетит другие храмы города. Кроме того, в планах у Святейшего Патриарха беседа с главой республики.

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