В Чувашии на трассе М7 в аварии погиб водитель легкового автомобиля

Как именно произошла трагедия пока не известно. Фото: ГИБДД Чувашии

В Чувашской республике на трассе М7 в аварии погиб водитель легкового автомобиля. Как сообщили в УГИБДД Чувашии, сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

На данный момент известно, что трагедия случилась в Козловском районе на трассе М7 Волга. Автомобиль «Киа Рио» столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем «Ивеко» с прицепом. Судя по опубликованным фотографиям, машина буквально въехала под прицеп. Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм. Как именно произошла трагедия пока не известно.

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