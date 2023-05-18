Прием жителей с домашними питомцами будет проходить в специальном мобильном пункте Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировском районе Казани до 20 мая будут бесплатно вакцинировать кошек и собак, рассказали в мэрии столицы Татарстана.

По словам сотрудников Госветобъединения, прием жителей с домашними питомцами будет проходить в специальном мобильном пункте. Дежурства ветеринаров будут организованы с 10.00 до 12.00 по адресу микрорайон Салават Купер, улица Айрата Арсланова, 8 рядом с зоомагазином.

Также посетить пункт можно с 14.00 до 16.00 на улице Гавриила Державаина, 3 корпус 1 (рядом с супермаркетом).

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