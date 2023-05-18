Каждый из них рассчитан на 220 детишек. Фото: Денис Гордийко с сайта kzn.ru

В этом году в Ново-Савинском районе Казани откроют два новых детских сада, сообщили в мэрии столицы Татарстана. Каждый из них рассчитан на 220 детишек.

Сейчас на обоих объектах ведутся строительные работы. В одном, который начали строить весной 2022, уже возведены все три этажа, завершается устройство фасада и работа с коммуникациями. Второй объект готов на 16%, строители приступили к укладке стен.

Оба детских садика строятся в рамках реализации национального проекта «Демография», рассказали в региональном минстрое.

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