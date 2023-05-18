В начале следующей недели температура поднимется до 30 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В выходные в Татарстане будет по-летнему жарко, сообщили в Гидрометцентре республики. По словам синоптиков, в ночь на 20 мая местами по региону ожидаются дожди, температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла. Днем осадков не предвидится, а столбик термометра поднимется до 19-24 градусов.

В воскресенье, 21 мая, в Татарстане ожидается теплая погода без дождей. Ночью температура воздуха будет от 4 до 9 градусов, местами поднимется до 14. Днем — от 22 до 27 градусов выше нуля.

В начале следующей недели температура поднимется до 30 градусов.

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