В Татарстане на трассе из-за задымления столкнулись более 10 автомобилей

ДТП случилось между селами Маврино и Русский Акташ Фото: принтскрин видео.

В Татарстане на трассе Набережные Челны — Альметьевск произошло массовое ДТП – столкнулись более 10 автомобилей. Как сообщают очевидцы, что причиной аварии стало сильное задымление – предполагается, что поблизости горела трава.

ДТП случилось между селами Маврино и Русский Акташ. Водители не успевали реагировать на дорожную обстановку из-за плохой видимости, причиной которой стал дым.

По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работают спецслужбы.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане сбитая автомобилем женщина заявила, что у нее дела и покинула место ДТП.

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