Глава Татарстана Рустам Минниханов открыл KazanForum-2023

Руководитель республики поприветствовал делегатов и гостей форума. Фото: пресс-служба раиса РТ

В Казани состоялось официальное открытие Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2023». Мероприятие запустил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель республики поприветствовал делегатов и гостей форума и выразил благодарность президенту России Владимира Путина за то, что форум получил статус федерального.

Минниханов уточнил, что запланирована насыщенная и разнообразная программа – каждый найдет здесь для себя что-то интересное.

- Уверен, что мы создадим для вас комфортные условия и обеспечим интересные деловые контакты, - подчеркнул глава Татарстана.

Ранее мы сообщали, что в форме примут участие около 15 тысяч человек.

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