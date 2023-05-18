Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья18 мая 2023 10:14

В Татарстане клиники ощутили дефицит некоторых вакцин для животных

Поставки препаратов для вакцинации мелких домашних животных сократились на 40%
Адам САГАЛ
Поставки некоторых препаратов прекратились из США и Нидерландов

Поставки некоторых препаратов прекратились из США и Нидерландов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласно статистике Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ветеринарные клиники Татарстана не ощущают существенного дефицита вакцин для животных. Однако в самих учреждениях уточнили эту информацию, заявив о нужде в иностранных препаратах, пишет РБК.

В клиниках сообщают, что препараты для вакцинации мелких домашних животных теперь поступают на 40% меньше. Причина связана с прекращением поставок из США и Нидерландов.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане нейросеть будет следить за бродячими собаками.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram