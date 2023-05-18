В Татарстане клиники ощутили дефицит некоторых вакцин для животных

Поставки некоторых препаратов прекратились из США и Нидерландов Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласно статистике Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ветеринарные клиники Татарстана не ощущают существенного дефицита вакцин для животных. Однако в самих учреждениях уточнили эту информацию, заявив о нужде в иностранных препаратах, пишет РБК.

В клиниках сообщают, что препараты для вакцинации мелких домашних животных теперь поступают на 40% меньше. Причина связана с прекращением поставок из США и Нидерландов.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане нейросеть будет следить за бродячими собаками.

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