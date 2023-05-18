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НовостиОбщество18 мая 2023 9:58

В Казани на улице Халитова построят новых жилой комплекс К-7

Это будут дома высотой максимум в 26 этажей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В нем смогут проживать 1 833 человека.

В нем смогут проживать 1 833 человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани утвердили проект строительства нового жилого комплекса М-7 на улице Халитова. Под него отводят землю площадью 4,71 гектара, более половина которой будет занята именно домами. Это будут высоки максимум на 26 этажей. Согласно проекту, речь идет о квартирах площадью 55 тысяч квадратных метров, в них смогут проживать 1 833 человека.

Для них в новом квартале также построят школу, детсад, детскую и взрослую поликлинику, спортивный комплекс с бассейном, а также разобьют сквер. Предусмотрели там место и под организацию автомобильной парковки.

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