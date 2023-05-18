В Казани фирма из Пакистана решила производить спортинвентарь для единоборств

Планируется открыть производство до конца 2023 года. Фото: Рамиль ГАЛИ

В этот четверг, 18 мая, в столице Татарстана стартовал XIV Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum» 2023, для участия в котором заявились более 1тысяч человек, в том числе и представители других стран.

Так, в первый же день форума директор фирмы из Пакистана SP sports LLC Мохаммад Сиддик во время своего выступления заявил о намерении открыть Казани производство спортинвентаря. Речь, прежде всего, здесь идет именно о выпуске принадлежностей для единоборств. Для этого пакистанская компания привезет своих специалистов для обучения местных рабочих. Планируется открыть производство в Казани до конца 2023 года.

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