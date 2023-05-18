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НовостиЭкономика18 мая 2023 9:44

В Казани фирма из Пакистана решила производить спортинвентарь для единоборств

Компания привезет своих специалистов, чтобы обучить местных рабочих
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Планируется открыть производство до конца 2023 года.

Планируется открыть производство до конца 2023 года.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В этот четверг, 18 мая, в столице Татарстана стартовал XIV Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum» 2023, для участия в котором заявились более 1тысяч человек, в том числе и представители других стран.

Так, в первый же день форума директор фирмы из Пакистана SP sports LLC Мохаммад Сиддик во время своего выступления заявил о намерении открыть Казани производство спортинвентаря. Речь, прежде всего, здесь идет именно о выпуске принадлежностей для единоборств. Для этого пакистанская компания привезет своих специалистов для обучения местных рабочих. Планируется открыть производство в Казани до конца 2023 года.

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