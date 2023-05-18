В Казани состоятся общественные обсуждения документов по реконструкции порохового завода

Жители города могут принять участие в обсуждениях с 18 мая по 16 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани состоятся общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду при реконструкции порохового завода. Постановление об их проведении подписал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

На заводе, согласно предварительным данным, планируют провести реконструкцию вспомогательного производства нитратов целлюлозы, включая очистные сооружения.

Жители города могут принять участие в обсуждениях с 18 мая по 16 июня. Необходимые материалы будут размещены в информационной системе «Общественные обсуждения».

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