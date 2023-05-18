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НовостиОбщество18 мая 2023 6:37

Из Казани в Барнаул прямые авиарейсы стартуют 29 мая

Их будут выполнять два раза в неделю
Адам САГАЛ
Время в пути составит 3 часа 25 минут

Время в пути составит 3 часа 25 минут

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прямые авиарейсы из Барнаула в Казань и обратно стартуют 29 мая. Вылеты будут два раза в неделю по понедельникам и пятницам на Boeing 737-800 и Airbus A321. Выполнять их будет авиакомпания Nordwind.

Время в пути составит 3 часа 25 минут. Стоимость билета в одну сторону стартует от 6 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что возобновляются прямые рейсы из Казани в Тегеран.

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