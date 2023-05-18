Концепцию проекта Кабмину нужно предоставить до середины июня Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Татарстане будут развивать автомобильный туризм. Это станет возможным благодаря поручению президента России Владимира Путина, которое он дал правительству страны. Необходимо запустить пилотный проект по развитию автотуризма по маршруту новой платной трассы М-12 Москва — Казань. Концепцию проекта Кабмину нужно предоставить до середины июня. Важно учесть развитие сопутствующей инфраструктуры.

Помимо этого, автотуризм планируют развивать по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

Как мы сообщали ранее, платную дорогу от столицы России до Казани намерены открыть уже в конце 2023 года — на год раньше запланированного.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram