В Татарстане намерены открыть новый распределительный центр Wildberries

Татьяна Бакальчук отметила удобное расположение индустриального парка. Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук посетила строительную площадку частного индустриального парка «М7 Шали» в Пестречинском районе Татарстана. Здесь планируют обосновать крупный производственно-складской комплекс. Предпринимательнице презентовали возможности этой площадки и предложили открыть новый распределительный центр. В мероприятии принял участие уполномоченным при главе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Татьяна Бакальчук отметила удобное расположение индустриального парка – он находится на пересечении двух федеральных трасс М7 и М12. Это позволит уменьшить время в пути до Москвы почти в два раза.

- Впечатление от проекта у меня положительное, наша компания заинтересована в таких объектах. Мы постараемся оперативно рассмотреть предложение и в ближайшее время объявить о решении, - прокомментировала владелица маркетплейса.

Ранее мы сообщали, что в Зеленодольском районе построят логистический комплекс за 2,8 млрд рублей.

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