Денис Спирин показал, как будет выглядеть обновленный мурал с «Нарспи» в Чебоксарах

ФОТО: телеграм-канал Дениса Спирина

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин показал, как будет выглядеть обновленный городской мурал с «Нарспи». Он опубликовал изображение в своем телеграм-канале.

По словам Спирина, многие жители Чебоксар выражали беспокойство по причине исчезновения мурала героини поэмы «Нарспи» рядом с торгово-развлекательным центром «Каскад». Однако удаление изображения явилось вынужденной мерой – верхний слой штукатурки на здании разрушался.

«Сейчас художник Ксения Кокель подготовила новый эскиз и приступила к работе», - успокоил глава Чебоксар горожан. В скором времени героиня чувашского эпоса появится на прежнем месте в современном видении.

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