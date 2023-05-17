Фото: Иван МАКЕЕВ

18 мая стартует программа летних мероприятий в Казани, передают в пресс-службе мэрии столицы Татарстана. Рассказываем, какие события ждут жителей и гостей города предстоящим летом.

Так, старт летних мероприятий будет дан 18 мая в 18:30 в экстрим-парке «Урам» с турнира по пентанку. В нем могут принять участие зарегистрированные команды от двух человек. Победители получат ценные призы.

На территории Большого голубого озера этим летом будут организованы экскурсии, лесотерапия, а также субботники и экологические мастер-классы. Кроме того, вдоль Казанки планируются прогулки на сапбордах.

3 июня в парке «Манзара» организуют занятия по виндсерфингу, на которых всех желающих обучат азам управления парусной доской. Для посещения мероприятия требуется предварительная регистрация.

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