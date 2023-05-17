Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кремлевской набережной Казани запустили 7 фонтанов, рассказали в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов города. Информационный пост опубликован в официальном телеграм-канале сегодня, 17 мая.

Известно, что функционировать начали шесть маленьких и один большой фонтан, который находится напротив речных ворот. Он нашептывает в спину всем стоящим там свой журчащий мотив, отмечают в администрации.

Кстати, в этом сезоне на территории Казани будут работать порядка 30 фонтанов. На их содержание власти города направят 25 миллионов рублей.

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