Утвердили новый состав коллегии Госкомитета Татарстана по туризму

Коллегия состоит из 12 членов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стала известна численность и новый состав коллегии Госкомитета Татарстана по туризму. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром республики Алексеем Песошиным, в коллегии 12 членов. Прежде всего это ее председатель – руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов и его заместитель Айгуль Балахонцева.

Также в новый состав коллегии вошли руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, помощник главы республики Олеся Балтусова, президент ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов, зам главы Минобразования Татарстана Алсу Асадуллина, ректор Казанского инновационного университета им. Тимирясова (ИЭУП) Асия Тимирясова, ректор Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма Рафис Бурганов, председатель комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин, и.о. начальника управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата Кабина республики Раушан Зарипов, а также депутаты Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова и Артем Прокофьев.

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