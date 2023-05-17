Главгосэкспертиза одобрила строительство новых общежитий для филиала КФУ в Челнах

На проспекте Мира планируется строительство двух 11-этажных корпусов. Фото: ГУП «Татинвестгражданпроект»

На строительство двух корпусов общежитий филиала КФУ в Набережных Челнах Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение.

Возведение новых корпусов для проживания студентов и учебного корпуса связано с проектом трансформации Набережночелнинского института в технический университет, а также с нехваткой мест в имеющихся в его структуре общежитиях. Институт готовит кадры для «КАМАЗа», поэтому в улучшении его инфраструктуры особенно заинтересованы и в Минобрнауки России.

На проспекте Мира планируется строительство двух 11-этажных корпусов. В них смогут разместить более тысячи человек. Помимо жилых комнат в зданиях будут медицинский блок с изолятором, игровая, комната совещаний студенческого совета.

Ранее мы сообщали, то в Казани клинику КФУ возглавила Эмма Мухаметшина.

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