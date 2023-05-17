«Аэрофлот» попросил внести 99 изменений в салон новых самолетов Ту-214

«Аэрофлот» подписал с ОАК соглашение о намерении приобрести 40 самолетов Ту-214 Фото: Иван МАКЕЕВ

Авиаперевозчик «Аэрофлот» обратился в компанию «Туполев» с просьбой внести 99 изменений в пассажирский салон новых Ту-214, которые производят на Казанском авиазаводе им. Горбунова. Об этом сообщает РБК.

Осенью прошлого года «Аэрофлот» подписал с ОАК соглашение о намерении приобрести 40 самолетов Ту-214. У компании возникли предложения о модернизации судна. Они касаются пассажирских кресел, сервисной панели пассажиров, кухни и освещения, системы развлечения, дверей. Не все инициативы реально выполнить, но согласование интерьера находится на финальной стадии, говорят в ОАК.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году на авиазаводе в Казани соберут 10 самолетов Ту-214.

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