Ожидаются экспонаты из Ирана и Сенегала. Фото: ДУМ РТ

В Казани 17 мая начнется выставка Russia Halal Market. Она пройдет на площадке агропромпарка «Казань». Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов.

По словам Гайнуллова, ожидаются экспонаты из Ирана и Сенегала. Основной акцент будет сделан на Татарстане, так как его позиционируют как пилотный регион для экспорта халяльной продукции.

Отметим, в двух залах выставки Russia Halal Market площадью свыше 14 тысяч квадратных метров разместятся около 400 стендов. Мероприятие пройдет с 17 по 20 мая

Напомним, в Татарстане отметят праздник «Изге Болгар жыены».

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