В Татарстане сбитая автомобилем женщина заявила, что у нее дела и покинула место ДТП

Многие предлагали пострадавшей помощь, но женщина заявила, что у нее дела и ушла Фото: принтскрин видео.

В Набережных Челнах 16 мая на проспекте Яшьлек произошло ДТП – водитель отечественного автомобиля на пешеходном переходе сбил женщину.

Как рассказали очевидцы, к месту происшествия сбежались люди. Многие предлагали пострадавшей помощь, в том числе и сам водитель, однако женщина заявила, что у нее дела и ушла.

- Отказалась от помощи, многие предлагали довезти до больницы. Она в шоке ушла. Как бы по пути ни упала где-нибудь, - пояснила одна из очевидцев.

В социальных сетях пользователи обрушились с критикой на водителя, заявив, что ему нельзя было отпускать пострадавшую.

- Надо была скорую вызвать. Если она потом обратиться в больницу, водителя привлекут. Сам виноват, - прокомментировал горожанин.

Ранее мы сообщали, что в Казани КАМАЗ-бетономешалка насмерть сбил велосипедиста.

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