Каждый третий житель Казани одобряет запрет продажи молодежи крепкого алкоголя

Противники инициативы считают, что запрет не решит проблему, а лишь спровоцирует расширение черного рынка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый третий житель Казани (36%) одобряет запрет на продажу молодежи до 21 года крепкого алкоголя, еще 41% проголосовал за запрет продажи таким людям любого алкоголя. Об итогах проведенного опроса рассказали специалисты SuperJob.

В целом по России сторонников запрета продажи крепкого алкоголя молодежи немного больше - 37%, столько же проголосовали за ограничение реализации любого алкоголя молодым покупателям.

Противников инициативы в Казани 7%, а в целом по стране – 16%. Эта категория считает, что запрет не решит проблему, а лишь спровоцирует расширение черного рынка.

Опрос проходил в 359 населенных пунктах, было опрошено 1600 человек.

Ранее мы сообщали, что в Казани запретили гулять по газону рядом со стенами Кремля.

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