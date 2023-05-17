Каждый третий житель Казани одобряет запрет продажи молодежи крепкого алкоголя

Противники инициативы считают, что запрет не решит проблему, а лишь спровоцирует расширение черного рынка
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Каждый третий житель Казани (36%) одобряет запрет на продажу молодежи до 21 года крепкого алкоголя, еще 41% проголосовал за запрет продажи таким людям любого алкоголя. Об итогах проведенного опроса рассказали специалисты SuperJob.
В целом по России сторонников запрета продажи крепкого алкоголя молодежи немного больше - 37%, столько же проголосовали за ограничение реализации любого алкоголя молодым покупателям.
Противников инициативы в Казани 7%, а в целом по стране – 16%. Эта категория считает, что запрет не решит проблему, а лишь спровоцирует расширение черного рынка.
Опрос проходил в 359 населенных пунктах, было опрошено 1600 человек.
Ранее мы сообщали, что в Казани запретили гулять по газону рядом со стенами Кремля.
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