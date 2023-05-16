В Казани 20 мая в парке «УРАМ» выступит группа «Моя Мишель»

Коллектив станет хедлайнером Всероссийского спортивного фестиваля «Движение Первых» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани 20 мая в 18.00 в парке «УРАМ» выступит группа «Моя Мишель». Коллектив станет хедлайнером Всероссийского спортивного фестиваля «Движение Первых», рассказали в пресс-службе. Самые известны хиты группы «Пташка», «Зима в сердце» и другие.

Напомним, что сам фестиваль «Движение Первых» будет проходить два дня — 19 и 20 мая. Вход на концерт и другие мероприятия фестиваля свободный. Среди них мастер-классы, встречи со спортсменами и многое другое. Ранее в СМИ проходила информация, что его посетить известный комментатор Дмитрий Губерниев.

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