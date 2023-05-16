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НовостиОбщество16 мая 2023 15:10

Мэр Набережных Челнов встретился с бойцами, которые приехали в отпуск из зоны СВО

Об этом сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью города
Елена СКВОРЦОВА
В конце встречи, мэр вручил бойцам вещевые мешки со всем необходимым Фото: nabchelny.ru

В конце встречи, мэр вручил бойцам вещевые мешки со всем необходимым Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с бойцами, которые приехали в отпуск из зоны СВО, сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью города.

Он пообщался с военнослужащими и сообщил, что власти продолжат поддерживать семьи бойцов в их отсутствие. Магдеев напомнил про меры поддержки. Это и выплаты за детский сад, питание в школах и транспорт, а также выплату в размере 100 тысяч рублей мамам новорожденных малышей.

В конце встречи, мэр вручил бойцам вещевые мешки со всем необходимым.

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