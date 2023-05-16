Сегодня, 16 мая, его посетил мэр города Ильсур Метшин Фото: сайт kzn.ru

К сентябрю 2023 в Казани модернизируют лагерь «Молодая гвардия», сообщили в мэрии столицы Татарстана. После проведенных ремонтных работ, его можно будет использовать круглый год.

Как рассказали в ведомстве, в лагере уже построили с нуля корпуса. Часть из них утеплили. Кроме того, там сделали капитальный ремонт в столовой.

Сегодня, 16 мая, его посетил мэр города Ильсур Метшин. Он проверил ход модернизации. Так, сейчас там достраивают клуб со зрительным залом на 280 мест. Впереди благоустройство территории, установка беседок и медпункта.

После обновления посещать лагерь смогут 280 детей в одну смену. Планируется, что в летнее время «Молодую гвардию» посетят более 1000 ребят.

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