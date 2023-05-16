Годовая инфляция в Татарстане упала до 1,08%

В апреле этого года непродовольственные товары стали дешевле Фото: Даниил ОПАРИН

Годовая инфляция в республике упала до 1,08%. Такие данные приводит Татарстанстат. По данным экспертов, в апреле этого года непродовольственные товары стали дешевле на 1,59%. Цена продовольственных наоборот выросла — на 0,05%. Услуги подорожали почти на 7 процентов.

Напомним, что в феврале уровень инфляции был выше. Тогда он составлял 10.7%. Снижение началось в марте 2023 года. Ранее эксперты из Центробанка говорили, что инфляция резко снизилась из-за эффекта высокой базы. Также отметим, что в первый месяц весны Россия заняла 102-е место в мире по росту цен.

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