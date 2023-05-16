На форуме «Россия - Исламский Мир: KazanForum» 2023 планируют подписать 100 соглашений

Некоторые соглашения являются очень серьезными и значимыми. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Международный экономический форум «Россия - Исламский Мир: KazanForum» в столице Татарстана пройдет с 18 по 21 мая. Уже сейчас стало известно, что на нем будет поставлен своеобразный рекорд – в плане подписание около 100 соглашений. При этом их число может быть и больше, просто не все участники сообщают об этом заранее.

- Среди них есть конкретные договора на поставку продукции, в том числе сельхоз, а также техники, в том числе и в Узбекистан, меморандумы, соглашения между предприятиями, между регионами и между странами, - сказала на брифинге перед началом форума руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.- Некоторые соглашения являются очень серьезными и значимыми. Речь идет о сотрудничестве в сфере логистики в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг», которое напрямую влияет на развитие торгового-экономических отношений в мире. Будет множество соглашений и по линии образования между вузами, , естественно в сфере халяль-индустрии. Отдельно можно выделить подписание соглашения между AAOIFI из Бахрейна и Сбер-университетом, по которому будет вестись совместная подготовка специалистов исламских финансов.

Отметим, что базисными темами форума станут именно исламские финансы и халяль-индустрия.

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