Концерт Zivert в Набережных Челнах снова перенесли

Концерт перенесли на неопределенный срок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фанаты Zivert в Набережных Челнах вновь огорчены и называют происходящее издевательством. Дело в том, что певица все никак не может провести в их городе концерт, хотя они был запланирован заранее. В течение последних двух лет она все никак не может выступить в Набережных Челнах. Последней датой было 26 мая этого года, но и тут фанатов разочаровали.

- Концерт, который должен был состояться в Ледовом дворце спорта Набережных Челнов, переносится. Новая дата будет известна позже. Желающие могут сдать билеты по месту их приобретения, - кратко сообщил в соцсетях организатор выступления певицы «МКонцерт».

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