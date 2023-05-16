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НовостиЗвезды16 мая 2023 8:45

В Набережных Челнах объявлено о переносе концерта ZIVERT

Певица должна была выступить в автограде 26 мая
Адам САГАЛ
Концерт уже переносили из-за пандемии коронавируса

Концерт уже переносили из-за пандемии коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерт певицы ZIVERT в Набережных Челнах снова перенесен. Сообщения об этом получают обладатели билетов. В них уточняется, что новая дата выступления пока не определена, а билеты в случае необходимости можно вернуть.

Планировалось, что певица выступит в Набережных Челнах 26 мая. Причем концерт уже переносили из-за пандемии коронавируса. В этот раз причина переноса шоу пока не уточняется.

Ранее мы сообщали, что «Ночные снайперы» и Диана Арбенина официально подтвердили отмену концерта в Казани.

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