В Набережных Челнах объявлено о переносе концерта ZIVERT

Концерт уже переносили из-за пандемии коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерт певицы ZIVERT в Набережных Челнах снова перенесен. Сообщения об этом получают обладатели билетов. В них уточняется, что новая дата выступления пока не определена, а билеты в случае необходимости можно вернуть.

Планировалось, что певица выступит в Набережных Челнах 26 мая. Причем концерт уже переносили из-за пандемии коронавируса. В этот раз причина переноса шоу пока не уточняется.

Ранее мы сообщали, что «Ночные снайперы» и Диана Арбенина официально подтвердили отмену концерта в Казани.

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