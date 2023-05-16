В Татарстане в 2023 году не ожидается дефицита сахарной свеклы

По словам Гайнуллова, в текущем году вопрос импорта сахарной свеклы полностью решен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в 2023 году была переформирована цепочка поставок семян сахарной свеклы. Несмотря на это дефицита сырья не ожидается. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов.

По словам Гайнуллова, в текущем году вопрос импорта сахарной свеклы полностью решен. Имеются российские поставщики, которые с учетом сложившейся ситуации и опыта прошлого года проработали различные логистические схемы. В связи с этим существенных проблем не будет.

Отметим, в 2022 году производство свекловичного сахара превысило шесть миллионов тонн. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 1,7%. Этот результат был достигнут благодаря расширению посевных площадей свеклы до миллиона гектаров.

Напомним, в Казани полиция задержала «спекулянта», который продавал сахар по завышенной цене.

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