Роман Ежов из «Крыльев Советов» летом может перейти в «Рубин»

Отметим, что 25-летний футболист является уроженцем Татарстана. Фото: pfcks.ru

В самарском клубе «Крыльев Советов» в связи с неудачными выступлениями может произойти распродажа, в ходе которой команду покинет ряд молодых российских футболистов. Предметный интерес к полузащитнику из «Крыльев» Роману Ежову начал проявлять «Рубин», который вскоре должен вернуться в премьер-лигу, сообщает собственный источник «КП-Казань» знакомый с ситуацией в клубе. Самарские же «Крылья Советов», наоборот, близки к тому, чтобы из-за своих неудач на поле отправиться в стыковые матчи и вполне вероятно вылететь в первую лигу.

Напомним, Роман Ежов является уроженцем Татарстана и воспитанником нижнекамской школы футбола. В сентябре прошлого года 25-летний футболиста вызывался в сборную России. В нынешнем сезоне на счету Романа 6 (3+3) результативных баллов в 19 играх в РПЛ.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram